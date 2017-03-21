Саакашвили: Порошенко скрывает подготовку досрочных выборов

21.03.2017 17:06 Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили обвинил Петра Порошенко в играх в наперстки с «многострадальным украинским народом». Досрочные выборы в стране состоятся в этом году, но Порошенко, по мнению Саакашвили, скрывает свои планы, сообщило «Федеральное агентство новостей».



Обвинениями в адрес президента Украины лидер партии «Рух новых сил» разразился, комментируя заявление Порошенко о том, что перевыборы затормозят реформы в стране минимум на год, сообщает «Парламентская газета».



«Это уже даже не смешно: оказывается, сейчас проводятся реформы, а выборы им будут мешать. Как раз перевыборы — это единственный шанс начать настоящие реформы и прикрыть коррупционные потоки», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.



Он также обратился к Порошенко, призвав перестать играть в наперстки с украинцами и честно рассказать о своих планах.















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