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Саакашвили: Порошенко скрывает подготовку досрочных выборов


21.03.2017   17:06
Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили обвинил Петра Порошенко в играх в наперстки с «многострадальным украинским народом». Досрочные выборы в стране состоятся в этом году, но Порошенко, по мнению Саакашвили, скрывает свои планы, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Обвинениями в адрес президента Украины лидер партии «Рух новых сил» разразился, комментируя заявление Порошенко о том, что перевыборы затормозят реформы в стране минимум на год, сообщает «Парламентская газета».

«Это уже даже не смешно: оказывается, сейчас проводятся реформы, а выборы им будут мешать. Как раз перевыборы — это единственный шанс начать настоящие реформы и прикрыть коррупционные потоки», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он также обратился к Порошенко, призвав перестать играть в наперстки с украинцами и честно рассказать о своих планах.






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