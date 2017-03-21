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Служба аудита обвиняет экс-главу департамента ветеранов в выдаче персональных данных иностранной компании


21.03.2017   17:16
Согласно заключению Службы государственно аудита, в 2016 году бывший начальник службы ветеранов Ираклий Шихиашвили передал персональные данные 13 463 ветеранов "Фортуне холдинг", зарегистрированному в 2016 году в Королевстве Нидерланды.

В заключении аудита говорится, что 21 июля 2015 года в Публичном реестре был зарегистрирован ООО "Джорджиан фор ветеранс", 100% долей которого владеет "Фортуна холдинг". Спустя три дня с регистрации компании в Публичном реестре между компанией и Службой ветеранов был оформлен договор о сотрудничестве, предусматривающий основание и управление "Клуба ветеранов".

Клуб должен был профинансировать разные активности для ветеранов, что, как выясняется из заключения службы аудита, не было осуществлено, но в руках компании все же оказались персональные данные тысячи ветеранов, воевавших за территориальную целостность Грузии.

Вопрос уже изучает аппарат инспектора охраны персональных данных.







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