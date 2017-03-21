Мы продолжим проведение реформ - Кобахидзе

21.03.2017 18:07 Мы обязательно продолжим проведение реформ, чтобы улучшить в стране социально-экономическое положение, усилить демократические институты и достичь тех внешнеполитических целей, которые есть у нашего народа, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции, проведенной после встречи с парламентскими делегациями стран-членов Северо-Балтийской восьмерки (Nordic-Baltic Eight, NB8).



Кобахидзе поблагодарил членов NB8 за поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и ее европейской и евроатлантической интеграции, в том числе за поддержку, выраженную по части визовой либерализации. Спикер грузинского парламента сказал и важности ознакомления с опытом упомянутых стран и будущего сотрудничества с ними.



«Я очень надеюсь, что, опираясь на общие ценности и принципы и совместными усилиями, мы продолжим вносить значительный вклад в дело глобальной безопасности и стабильности, и будет способствовать укоренению демократии, гражданского общества, гендерного и социального равенства», - заявил Кобахидзе.



Напомним, что в Грузии находятся председатели парламентов и вице-спикеры стран-членов Северо-Балтийской восьмерки (Nordic-Baltic Eight, NB8). В составе делегации: председатель парламента (Folketinget) Дании Пия Кьерсгор, председатель парламента (Riigikogu) Эстонии Эйки Нестор, председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, председатель парламента (Stortinget) Норвегии Олемик Томмессен, а также заместитель председателя парламента Финляндии Арто Сатонен и первый заместитель председателя парламента Исландии Стейнгримур Сигфуссон. Швецию будет представлять чрезвычайный и полномочный посол этого государства в Грузии Мартина Квик.















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