Квирикашвили: Нашей конечной целью является строительство европейского государства

21.03.2017 18:12 Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили еще раз подтверждает, что Грузия выбрала европейский путь развития и ее конечной целью является строительство демократического, стабильного и успешного государства.



Об этом премьер-министр Грузии заявил на встрече с представителями парламентских делегаций стран Северо-Балтийской восьмерки.



Глава правительства поблагодарил членов делегации за визит в Грузию и поддержку на пути европейской интеграции.



«Мы гордимся нашими достижениями, но без вашей помощи это было бы невозможно. Хочу выразить большую благодарность за вашу твердую позицию в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии. Кроме этого, хочу поблагодарить вас за посещение линии оккупации.



Вашу дружественную позицию и помощь в преодолении существующих вызовов высоко оценивают не только власти Грузии, но и грузинский народ», -сказал Квирикашвили, обращаясь к председателям и вице-спикерам стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8).



Объединение Северо-Балтийской восьмерки является форматом регионального сотрудничества Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.



В состав делегации входят: председатель парламента Дании Пия Кьерсгор, председатель парламента Эстонии Эйки Нестор, председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, председатель парламента Норвегии Олемик Томмессен, а также заместитель председателя парламента Финляндии Арто Сатонен и первый заместитель председателя парламента Исландии Стейнгримур Сигфуссон. Швецию представляет чрезвычайный и полномочный посол этого государства в Грузии Мартина Квик.



NB8 является инструментом политического диалога и практического сотрудничества. В 2016 страной председателем NB8 была Латвия. А в 2017 году Северо-Балтийскую восьмерку возглавила Норвегия. Балтийские страны и государства Северной Европы оказывают Грузии помощь в проведении реформ в секторе безопасности. В октябре 2016 года на встрече директоров по военной политике государств-членов NB8 в Рейкьявике была утверждена программа поддержки Грузии и Украины.















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