Вице-премьер призвал «углублять осведомленность» несовершеннолетних по онлайн-казино

21.03.2017 18:54 Вице-премьер правительства Грузии Александр Джеджелава прокомментировал ситуацию с онлайн-казино в Грузии и отметил, что соответствующие регуляции уже существуют, но необходимо «углублять осведомленность».



Комментируя участившиеся факты использования онлайн-казино несовершеннолетними Джеджелава заявил, что при регистрации они указывают другой возраст.



«Регуляции существуют, участие несовершеннолетних в казино запрещено законом, т.е. это нарушение закона. Возрастное ограничение есть и в том же Фейсбуке, однако, дети указывают другой возраст и регистрируются. Регуляция уже существует, тут главное углубление осознания, мы должны работать с семьями, молодежью, чтобы объяснить насколько глубинным может быть ущерб от на первый взгляд безобидного развлечения. Это серьезная проблема, масштабная проблема, мы очень жестко регулируем как онлайн-казино, так и традиционные казино, однако проблема в связи с несовершеннолетними в онлайн-казино существует во всем мире и, как и во всем мире, с этим боремся посредством осведомленности, - заявил Джеджелава.















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