Европейские депутаты положительно относятся к решению ЕСПЧ по делу «Рустави 2»

21.03.2017 19:29 В Европарламенте обсудили дело "Рустави 2". На встрече присутствовали члены Европарламента и представители международных неправительственных организаций.



Информацию по событиями вокруг компании присутствующие заслушали лично от заместителя генерального директора "Рустави 2" Нино Накашидзе.



Европейские депутаты положительно относятся к решению Страсбургского суда и заявляют, что в стране, которая желает быть членом европейского семейства, свобода СМИ должна быть гарантирована.



"Для европейцев дело "Рустави 2" является символом борьбы за свободу выражения, и, разумеется, их интересует детальная информация в связи с делом, которое указывает, что это не является только спором между двумя субъектами. Решение Страсбургского суда еще раз подчеркнуло тот факт, что в ходе рассмотрения дела "Рустави 2" что-то шло неправильно, и для европейцев свобода СМИ и независимость суда является тем краеугольным камнем, который определяет уровень демократического развития страны"- заявила Нино Накашидзе.

















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