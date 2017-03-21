Депутат парламента обвинил президента в использовании права вето для политических спекуляций

21.03.2017 19:42 Заместитель главы парламентского комитета по юридическим вопросам Вано Зардиашвили призывает законодателей преодолеть вето президента и не дать главе государства «возможность политических спекуляций».



Об этом парламентарий заявил на заседании юридического комитета. Депутаты вынесли на обсуждение представленные президентом мотивированные замечания к пакету законопроектов «О прослушках», но поддержки у парламента они не нашли.



«Вообще президент должен иметь большую ответственность. Это тот президент и тот институт, который представляет кандидатуры на должность судьи в Верховном суде, берет на себя ответственность, но дистанцируется от принятых ими решений», -сказал Зардиашвили.



По словам парламентария, президент использует право вето для политических спекуляций и оно «никогда не имеет содержательной стороны».



«Поэтому мы должны спокойно пройти процедуры, предусмотренные законодательством, преодолеть это вето и не дать президенту возможности спекуляций», -сказал депутат.



В понедельник, 20 марта президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на пакет законопроектов «О прослушках», предполагающих создание оперативно-технического агентства для тайного прослушивания разговоров жителей страны. Парламент Грузии одобрил пакет документов 1 марта вопреки протестам оппозиции и ряда неправительственных организаций. Предполагалось, что агентство также займется отслеживанием интернет-трафика, а также отслеживанием почтовых и телеграфных сообщений.



«Я возвращаю с мотивированными замечаниями в парламент пакет законопроектов о прослушках»,— сказал Маргвелашвили. В ходе брифинга он пояснил, что решил наложить вето после консультаций с политическими партиями. Президент Грузии также отметил, что часть норм закона не соответствует Конституции страны.















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