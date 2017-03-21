Министр здравоохранения Армении посещает Грузию

21.03.2017 21:04 Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян и заместитель министра Самвел Маргарян находятся в Тбилиси по приглашению министра здравоохранения, труда и социальных вопросов Грузии Давида Сергеенко. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.



Как встреча министров, так и встреча делегаций в расширенном составе, обсуждения и визиты направлены на углубление двустороннего сотрудничества и выявление новых перспектив взаимодействия.















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