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Министр здравоохранения Армении посещает Грузию
21.03.2017 21:04
Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян и заместитель министра Самвел Маргарян находятся в Тбилиси по приглашению министра здравоохранения, труда и социальных вопросов Грузии Давида Сергеенко. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.
Как встреча министров, так и встреча делегаций в расширенном составе, обсуждения и визиты направлены на углубление двустороннего сотрудничества и выявление новых перспектив взаимодействия.
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