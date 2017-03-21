Глава МВД Франции ушел в отставку на фоне скандала с дочерьми

21.03.2017 21:59 Глава МВД Франции Брюно Ле Ру подал в отставку на фоне скандала с трудоустройством его дочерей на должность парламентских помощников отца в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, передает РИА Новости.



Выступление министра транслировалось в прямом эфире телеканалом BFMTV.



Брюно Ле Ру занимал пост главы МВД Франции на протяжении трех месяцев и 15 дней.



Во вторник финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование по делу о трудоустройстве дочерей главы МВД Франции.



Накануне вечером стало известно, что две дочери Ле Ру, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции.



Новым главой МВД Франции стал Маттиас Фекль, занимавший пост госсекретаря по делам внешней торговли, развития туризма и делам французских граждан за рубежом.















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