Премьер: Грузия верна своей цели построить европейское государство с европейской демократией и европейскими институтами

22.03.2017 10:44 Грузия верна своей цели, построить европейское государство, с европейской демократией и европейскими институтами, - об этом заявил вчера премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с председатели парламентов и вице-спикерами стран-членов Северо-Балтийской восьмерки (Nordic-Baltic Eight, NB8).



Как сообщают в администрации грузинского правительства, премьер-министр поблагодарил делегацию NB8 за визит в Грузию и поддержку, оказанную Грузии на пути к Европе.



«Мы гордимся нашими достижениями, однако их осуществление было бы невозможно без вашей помощи. Хочу, сказать большое спасибо за вашу позицию в связи с суверенитетом и территориальной целостностью Грузии. Также хочу сказать большое спасибо за поездку к оккупационной линии. Не только руководство Грузии, а и грузинский народ очень ценит вашу дружескую позицию и оказанную поддержку в процессе преодоления существующих вызовов», - обратился премьер к членам делегации.



В ходе встречи, в частности, речь шла о процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии, проходящих в стране демократических реформах и обстановке, сложившейся на грузинских оккупированных территориях.



Георгий Квирикашвили также детально проинформировал делегацию NB8 о четырехпунктном плане реформ правительства Грузии, который председатели парламентов оценили положительно.



Председатели парламентов NB8 поздравили Грузию с успешным завершением процесса визовой либерализации с ЕС и отметили, что в процессе реформ достигнутый Грузией прогресс впечатлителен.

Кроме того, делегация еще раз подтвердила твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



В 2017 году в NB8 председательствует Норвегия, которая акцентирует внимание на трансатлантических отношениях, будущем Европы, России, темах ООН и терроризме.



В составе делегации: председатель парламента (Folketinget) Дании Пия Кьерсгор, председатель парламента (Riigikogu) Эстонии Эйки Нестор, председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, председатель парламента (Stortinget) Норвегии Олемик Томмессен, а также заместитель председателя парламента Финляндии Арто Сатонен и первый заместитель председателя парламента Исландии Стейнгримур Сигфуссон. Швецию будет представлять чрезвычайный и полномочный посол этого государства в Грузии Мартина Квик.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

