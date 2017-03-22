Хухашвили: Джеджелава является абсолютно пародийной фигурой

22.03.2017 11:07 Лучше бы Джеджелава подумал о том, как его фигура обесценилась в глазах народа- заявил в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс" эксперт Гия Хухашвили. По его же словам, сегодняшнее заявление вице-премьера Джеджелава о вето является постыдным.



В то же время, на его взгляд, было бы хорошо, если бы правящая команда вспомнила предыдущие случаи в связи с вопросом вето.



"Лучше бы Джеджелава подумал о том, как его фигура обесценилась в глазах народа. Джеджелава является абсолютно пародийной фигурой, он был весьма смехотворным министром, и разговор в ранге вице-премьера со стороны такого человека, является просто постыдным для любой страны.



Очевидно, эти люди не следят за тем, что происходило во время вето. Один раз президент наложил вето, преодолели, а Конституционный суд приостановил их закон. Второй раз наложил президент вето, опять преодолели, и сегодня сами же вернулись к тому варианту, фактически подтвердили, что президент правильно наложил вето на законопроект о Национальном банке. И третий вопрос - судьи, где президент исходил из интересов судей, государства"- заявил Гия Хухашвили.



Напомним, по заявлению вице-премьера Александра Джеджелава, президент стал слишком часто использовать право вето, из-за чего цена вето в глазах общества упала. Комментируя тему, Джеджелава подчеркнул, что вето является крайней мерой, когда все другие ресурсы между ветвями власти договорится исчерпаны.



"Мне кажется, что, к сожалению, президент часто использует право вето, что несколько снизило цену вето в глазах общества"- заявил Александр Джеджелава.

















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