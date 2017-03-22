Хухашвили: У представителей власти нездоровое и абсурдное отношение к президенту

22.03.2017 12:20 Риторика аффилированных с властью персон напоминает мне поведение глубоко закомплексованных людей, главная задача которых самоутверждение и демонстрация силы- заявил Гия Хухашвили в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".



По его словам, у представителей власти нездоровое и абсурдное отношение к президенту. Эксперт считает несерьезным мнение, что президент начал предвыборную кампанию за два года раньше до президентских выборов.



"Риторика аффилированных с властью персон напоминает мне поведение глубоко закомплексованных людей, главная задача которых самоутверждение и демонстрация силы. Сегодня президент вообще не имеет права произнести слово. Президент должен сидеть молча, ходить куда-то на протокольные встречи, если он скажет хоть что-то, поговорит с людьми о Конституции, или просто пойдет в народ, это уже проблема. Это нездоровое, абсурдное отношение. Несерьезно говорить в связи с избирательным марафоном. То, что президент начал избирательный марафон за два года до выборов, абсурд"- заявил Гия Хухашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

