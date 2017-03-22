Питер Роскам: Грузия не в НАТО, но НАТО находится в Грузии

22.03.2017 12:27



«Грузия не в НАТО, но НАТО находится в Грузии», — заявил конгрессмен Питер Роскам (Peter Roskam), недавно посещавший Грузию, в составе американской делегации.



Конгрессмен также отметил, что «Грузия и США являются стратегическими партнерами и их связывает тесное сотрудничество».



На слушаниях в Конгрессе обсуждались итоги визита американской делегации в Грузию, была дана оценка процессам происходящим в стране.



Как заявляют конгрессмены, грузинское государство находится на правильном пути, и одна из ключевых задач правительства, лежит в сфере экономики.



Было отмечено, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Грузии и те реформы, которые осуществляются в стране.



Во время обсуждения были также озвучены проблемы связанные с ситуацией на оккупированных территориях Грузии и опасность продолжающегося процесса «бордеризации» со стороны российских войск.



Визит американских конгрессменов



В феврале 2017 года Грузию посетила двухпартийная делегация Комитета демократии и партнерства Палаты представителей США, который работает с различными странами партнерами по вопросам содействия развитию эффективных законодательных институтов.



Делегацию возглавлял конгрессмен Питер Роскам (республиканец, Иллинойс), и кроме него в состав делегации также входили конгрессмен Дэвид Прайс (демократ, Северная Каролина), конгрессмен Эдриан Смит (республиканец, Небраска) и конгрессмен Джерри Коннолли (демократ, штат Вирджиния).



Делегация США встретилась с премьер-министром Георгием Квирикашвили и министром обороны Леваном Изория, который принял делегацию США в Национальном учебном центре Крцаниси. Кроме того, состоялась встреча с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и другими депутатами, с ними обсуждались работа над законодательством страны.



Делегация Конгресса также встретилась с депутатами от «Движения за свободу — Европейской Грузии», а также с депутатами из комитетов по вопросам европейской интеграции, по международным отношениям, по обороне и безопасности, по бюджетным и финансовым вопросам и по процедурным вопросам.



Комитет демократии и партнерства Конгресса США и Парламент Грузии сотрудничают с 2006 года. Это был седьмой визит делегации комитета в Грузию.



Источник: "СОВА" Американские конгрессмены положительно оценивают сотрудничество между Грузией и НАТО, а также прогресс, достигнутый в этом направлении. Об этом было заявлено на специальных слушаниях в Конгрессе США.«Грузия не в НАТО, но НАТО находится в Грузии», — заявил конгрессмен Питер Роскам (Peter Roskam), недавно посещавший Грузию, в составе американской делегации.Конгрессмен также отметил, что «Грузия и США являются стратегическими партнерами и их связывает тесное сотрудничество».На слушаниях в Конгрессе обсуждались итоги визита американской делегации в Грузию, была дана оценка процессам происходящим в стране.Как заявляют конгрессмены, грузинское государство находится на правильном пути, и одна из ключевых задач правительства, лежит в сфере экономики.Было отмечено, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Грузии и те реформы, которые осуществляются в стране.Во время обсуждения были также озвучены проблемы связанные с ситуацией на оккупированных территориях Грузии и опасность продолжающегося процесса «бордеризации» со стороны российских войск.В феврале 2017 года Грузию посетила двухпартийная делегация Комитета демократии и партнерства Палаты представителей США, который работает с различными странами партнерами по вопросам содействия развитию эффективных законодательных институтов.Делегацию возглавлял конгрессмен Питер Роскам (республиканец, Иллинойс), и кроме него в состав делегации также входили конгрессмен Дэвид Прайс (демократ, Северная Каролина), конгрессмен Эдриан Смит (республиканец, Небраска) и конгрессмен Джерри Коннолли (демократ, штат Вирджиния).Делегация США встретилась с премьер-министром Георгием Квирикашвили и министром обороны Леваном Изория, который принял делегацию США в Национальном учебном центре Крцаниси. Кроме того, состоялась встреча с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и другими депутатами, с ними обсуждались работа над законодательством страны.Делегация Конгресса также встретилась с депутатами от «Движения за свободу — Европейской Грузии», а также с депутатами из комитетов по вопросам европейской интеграции, по международным отношениям, по обороне и безопасности, по бюджетным и финансовым вопросам и по процедурным вопросам.Комитет демократии и партнерства Конгресса США и Парламент Грузии сотрудничают с 2006 года. Это был седьмой визит делегации комитета в Грузию.











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