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Питер Роскам: Грузия не в НАТО, но НАТО находится в Грузии


22.03.2017   12:27
Американские конгрессмены положительно оценивают сотрудничество между Грузией и НАТО, а также прогресс, достигнутый в этом направлении. Об этом было заявлено на специальных слушаниях в Конгрессе США.

«Грузия не в НАТО, но НАТО находится в Грузии», — заявил конгрессмен Питер Роскам (Peter Roskam), недавно посещавший Грузию, в составе американской делегации.

Конгрессмен также отметил, что «Грузия и США являются стратегическими партнерами и их связывает тесное сотрудничество».

На слушаниях в Конгрессе обсуждались итоги визита американской делегации в Грузию, была дана оценка процессам происходящим в стране.

Как заявляют конгрессмены, грузинское государство находится на правильном пути, и одна из ключевых задач правительства, лежит в сфере экономики.

Было отмечено, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Грузии и те реформы, которые осуществляются в стране.

Во время обсуждения были также озвучены проблемы связанные с ситуацией на оккупированных территориях Грузии и опасность продолжающегося процесса «бордеризации» со стороны российских войск.

Визит американских конгрессменов

В феврале 2017 года Грузию посетила двухпартийная делегация Комитета демократии и партнерства Палаты представителей США, который работает с различными странами партнерами по вопросам содействия развитию эффективных законодательных институтов.

Делегацию возглавлял конгрессмен Питер Роскам (республиканец, Иллинойс), и кроме него в состав делегации также входили конгрессмен Дэвид Прайс (демократ, Северная Каролина), конгрессмен Эдриан Смит (республиканец, Небраска) и конгрессмен Джерри Коннолли (демократ, штат Вирджиния).

Делегация США встретилась с премьер-министром Георгием Квирикашвили и министром обороны Леваном Изория, который принял делегацию США в Национальном учебном центре Крцаниси. Кроме того, состоялась встреча с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и другими депутатами, с ними обсуждались работа над законодательством страны.

Делегация Конгресса также встретилась с депутатами от «Движения за свободу — Европейской Грузии», а также с депутатами из комитетов по вопросам европейской интеграции, по международным отношениям, по обороне и безопасности, по бюджетным и финансовым вопросам и по процедурным вопросам.

Комитет демократии и партнерства Конгресса США и Парламент Грузии сотрудничают с 2006 года. Это был седьмой визит делегации комитета в Грузию.

Источник: "СОВА"





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