Контрибуция Грузии в глобальную антитеррористическую деятельность высока - глава МИД

22.03.2017 12:43 «Мы говорим с новой администрацией США о функциях Грузии с точки зрения безопасности в регионе», - об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, принимающий участие во встрече в Вашингтоне стран-участниц глобальной коалиции, борющейся с «Исламским государством».



Как сообщает МИД Грузии, в министериале участвуют министры иностранных дел 68 стран, принимает его госсекретарь США Рекс Тиллерсон.



«В Вашингтоне проводится встреча министров иностранных дел стран-участниц глобальной коалиции, борющейся с «Исламским государством». Наше участие в этой конференции является подтверждением того, что Грузия выполняет важную роль с точки зрения глобальной антитеррористической деятельности. Наша контрибуция высока, роль и значимость велики. Мы включены в деятельность международной коалиции с 2014 года, после того, как она была основана. Соответственно, мы этим подтверждаем свою очень значимую контрибуцию в борьбу с терроризмом. Значима также наша роль с точки зрения региональной безопасности и стабильности. Наше сотрудничество с США направлено на создание в регионе большей безопасности и стабильности. В этом плане, то есть, функции Грузии с точки зрения безопасности в регионе, мы говорим с новой администрацией», - заявил Михаил Джанелидзе.



В рамках визита в Вашингтон 20-23 марта 2017 года глава МИД Грузии проведет встречи с американскими сенаторами и конгрессменами, а так же с представителями аналитических и экспертных кругов США. В рамках министериала глобальной коалиции Михаил Джанелидзе встретится с коллегами – министрами.















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