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«Грузинская мечта» разрушает государственные институты - ЕНД


22.03.2017   13:13
Член "Единого национального движения" Тинатин Бокучава считает, что власть противостоит не только лично президенту Георгию Маргвелашвили, но и вообще, институту президента.

В разговоре с "Рустави 2" Тинатин Бокучава заявила, что закон о т.н. прослушиваниях нанесет стране громадный вред.

"Заявления, которые мы слышим со стороны большинства в адрес президента, являются оскорбительными. Однако это уже не представляет новость. Приняло систематический характер, когда например, спикер парламента откровенно заявлял, что если президент не изменит риторику, власти придется упразднить институт выборности президента. Так что очевидно, что власть напрямую противостоит институту президента. Тем самым они противостоят не какой-либо личности, соответственно, разрушают институты Грузии, что весьма печально и опасно, если мы хотим сформироваться нормальной и демократической страной.

Когда народный защитник, оппозиция, полностью оппозиционный спектр, кроме "Грузинской мечты", говорят, что этот закон не исполняет заказ, который дал нам Конституционный суд, было бы резонно, чтобы "Грузинская мечта" подумала над тем, почему существует такой консенсус в связи с данным законом. К сожалению, они не использовали ни один шанс, чтобы подумать над тем, какой вред наносят стране этим законом"- заявила Тинатин Бокучава.







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