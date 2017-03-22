Премьер Грузии не согласен с позицией президента по поводу законов «О прослушке»

22.03.2017 14:18 Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили поддерживает принятые парламентом 1 марта поправки в законах «О прослушке». Об этом премьер заявил журналистам, комментируя информацию об отказе президента страны подписывать соответствующий пакет законопроектов.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник наложил вето на пакет законопроектов, касающихся возможности прослушивания телефонных разговоров граждан. Глава государства считает, что Оперативно-техническое агентство не должно находится при СГБ, так как это противоречит Конституции страны. Маргвелашвили предлагает сделать агентство "специальным ведомством при премьер-министре Грузии", контролировать которое должен сам премьер. Президент также настаивает на том, чтобы СГБ платила коммуникационным компаниям за установку аппаратуры для прослушивания.



Премьер-министр Грузии категорически не согласен с мотивированными замечаниями главы государства: власти не смогли увидеть необходимость подчинения нового оперативно-технического агентства главе правительства, заявил он журналистам.



«Это –очень важный законопроект, который имеет большое значение для обеспечения безопасности страны. Структуры, о которых идет речь в конечном итоге, все же подчиняются правительству. Поэтому это не вносит (в документ) особого качественного изменения. Мы считаем, что законопроект должен быть вынесен в том виде, в котором его принял в первоначальном виде парламент», -сказал Георгий Квирикашвили журналистам.



Напомним, что спорный пакет законопроектов «О прослушке» был принят парламентом 1 марта. Согласно данным законам, в Грузии создается оперативно-техническое агентство, которое будет осуществлять прослушивание телефонных разговоров граждан и отслеживать сообщения в интернете на предмет информации, представляющей угрозу государству.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

