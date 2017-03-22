В Зугдиди открылся Центр управления гепатита С

22.03.2017 14:22 С сегодняшнего дня в Зугдиди функционирует беспрецедентного масштаба Центр управления гепатита С. Центр, оснащенный современными технологиями, открыл премьер-министр Георгий Квирикашвили вместе с министром здравоохранения Давидом Сергеенко и чрезвычайным и полномочным послом США в Грузии Яном Келли.



В Центре управления гепатита С будет представлен полный спектр сервисов. Скрининг, диагностику, консультацию врача, регистрацию, и медикаменты бенефициары получат на месте по принципу одного окна.



Премьер-министр Грузии поздравил население Зугдиди с открытием центра и отметил, что пользоваться его сервисами смогут лица с нейтральными паспортами, проживающие на оккупированной территории.



"В рамках программы гепатита С лечились 35 000 человек. 25 000 из них закончили лечение, и показатель излечения составляет 98%, что очень положительно. Весьма важно, что этот центр будет обслуживать лиц с нейтральными паспортами, живущих на оккупированной территории. А также важно, что правительство США и компания "Гилеад" учли этот фактор, и позволили нам, чтобы в этом центре лечились лица с нейтральными паспортами.



Зугдиди выбрали потому, что к сожалению, в этом регионе достаточно высокий показатель гепатита С, и думаем, что очень важно, что в Зугдиди будет функционировать центр, оснащенный такими современными технологиями. Хочу пожелать всем жителям этого региона здоровья"- заявил премьер-министр страны.



Первый центр управления гепатита С был открыт в Тбилиси. Для второго центра беспрецедентного масштаба был избран зугдидский муниципалитет из-за высокого показателя распространения вируса в регионе.

















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