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Великобритания намерена разобраться со схемой отмывания денег из России
22.03.2017 14:40
Замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби заявил, что правоохранительные органы государства собираются изучить сведения о возможном использовании банков в схеме отмывания российских денег. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», — сказал Кирби.
Ранее замминистра МВД России Игорь Зубов сообщил, что Великобритании являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов.
Как стало известно The Guardian, 17 банков Великобритании участвовали в выводе «отмытых» денег из России.
Издание отмечает, что в период с 2010 по 2014 год в рамках этой схемы из России было выведено почти $20 млрд, при этом сумма может достигать и $80 млрд.
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