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Зугдиди с будущего года будет обеспечен круглосуточным водоснабжением
22.03.2017 15:33
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетил вместе с министром регионального развития и инфраструктуры Зурабом Алавидзе строительные работы центральной системы водоснабжения в Зугдиди.
В рамках законопроекта строится сеть распределения водоснабжения, станция водокачки и резервуары, а также магистральный трубопровод водоснабжения.
После завершения работ, для местного населения будет разрешена проблема, существующая на протяжении десятков лет, и у города будет 24-часовое водоснабжение.
Стоимость проекта составляет 84 970 765 лари, и его финансирует Банк развития Азии. Работы, на которых заняты 150 человек, закончатся в 2008 году.
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