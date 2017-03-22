Зугдиди с будущего года будет обеспечен круглосуточным водоснабжением

22.03.2017 15:33 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетил вместе с министром регионального развития и инфраструктуры Зурабом Алавидзе строительные работы центральной системы водоснабжения в Зугдиди.



В рамках законопроекта строится сеть распределения водоснабжения, станция водокачки и резервуары, а также магистральный трубопровод водоснабжения.



После завершения работ, для местного населения будет разрешена проблема, существующая на протяжении десятков лет, и у города будет 24-часовое водоснабжение.



Стоимость проекта составляет 84 970 765 лари, и его финансирует Банк развития Азии. Работы, на которых заняты 150 человек, закончатся в 2008 году.

















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