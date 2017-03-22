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Госсекретарь США призвал Сенат одобрить заявку Черногории о вступлении в НАТО


22.03.2017   16:36
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратился к лидерам Сената США с призывом одобрить заявку Черногории о вступлении в НАТО, отметив, что членство этой страны «сильно отвечает интересам Соединенных Штатов», сообщает Reuters.

Возражения от двух сенаторов-республиканцев, Рэнда Пола и Майка Ли, задерживают голосование в Сенате в течение нескольких месяцев. Пол сомневается в том, что следует вызывать гнев России, которая выступает против расширения НАТО, и возражает против расходов на одобрение членства в НАТО для крошечной страны, которая, по его словам, не может играть значительной роли в защите США.

Черногория, население которой составляет 650 тысяч человек, надеется в скором времени получить необходимое согласие от всех 28 союзников по НАТО, чтобы стать полноправным членом организации на саммите НАТО в мае. Пока что одобрение получено от 24 стран.

Члены НАТО видят вступление Черногории в качестве способа противодействия усилиям России по расширению своего влияния на Балканах. Такое мнение выразил Тиллерсон, который призвал Сенат одобрить членство Черногории до майского саммита, который планирует посетить президент Дональд Трамп.






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