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Мадлен Олбрайт назвала решение Тиллерсона пропустить встречу в НАТО «тревожным сигналом»


22.03.2017   17:55
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт назвала решение нынешнего госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав МИД стран – участниц НАТО «тревожным сигналом», пишет The Hill.

«Я думаю, что это самый тревожный сигнал. Я думаю, это вина его планировщиков. Он встречался со многими министрами в других местах, но с учетом обсуждения, которое происходит в НАТО, я думаю, что это досадная проблема планирования», — отметила Олбрайт.

НАТО планирует провести встречу министров иностранных дел с 5 по 6 апреля. Отмечается, что эта первая подобная встреча после утверждения Тиллерсона в качестве государственного секретаря США.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Тиллерсон пропустит встречу глав МИД стран НАТО. Позднее Госдеп предложил новые даты для проведения встречи глав МИД стран – членов НАТО, объяснив это тем, что госсекретарь не сможет участвовать на встрече в Брюсселе, запланированной на 5–6 апреля.






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