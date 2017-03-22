СБУ запретила въезд в Украину российской участнице Евровидения Самойловой

22.03.2017 18:11 Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года.



Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



"Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - написала она.



Как известно, Россию на Евровидении-2017 должен представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова.



Она в июня 2015 года выступала в оккупированном Россией Крыму и въехала туда без предупреждения украинской стороны.



13 марта руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба примет взвешенное решение о въезде Самойловой на территорию Украины.



Организаторы песенного конкурса Евровидение заявили, что будут уважать решение Украины о возможном запрете въезда представительницы РФ.















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