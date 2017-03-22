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СБУ запретила въезд в Украину российской участнице Евровидения Самойловой
22.03.2017 18:11
Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - написала она.
Как известно, Россию на Евровидении-2017 должен представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова.
Она в июня 2015 года выступала в оккупированном Россией Крыму и въехала туда без предупреждения украинской стороны.
13 марта руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба примет взвешенное решение о въезде Самойловой на территорию Украины.
Организаторы песенного конкурса Евровидение заявили, что будут уважать решение Украины о возможном запрете въезда представительницы РФ.
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