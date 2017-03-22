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СБУ запретила въезд в Украину российской участнице Евровидения Самойловой


22.03.2017   18:11
Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - написала она.

Как известно, Россию на Евровидении-2017 должен представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова.

Она в июня 2015 года выступала в оккупированном Россией Крыму и въехала туда без предупреждения украинской стороны.

13 марта руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба примет взвешенное решение о въезде Самойловой на территорию Украины.

Организаторы песенного конкурса Евровидение заявили, что будут уважать решение Украины о возможном запрете въезда представительницы РФ.






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