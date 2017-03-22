Илия Второй:Замороженные конфликты очень опасны

22.03.2017 18:17 Грузия никогда не смирится с потерей территорий - я сказал президенту России, что мы должны найти дверь или окно, посредством которого решится эта проблема



Я сказал президенту России, что тупиковых ситуаций не бывает. Мы должны найти дверь или окно, посредством которого решится эта проблема, - об этом заявил Католикос-патриарх всея Грузии Илия II на встрече с председателями и вице-спикерами парламентов стран-членов Северобалтийской восьмерки.



На встрече председатель сейма Латвии Инара Мурниеце спросила у патриарха, не желает ли тот выразить свою позицию по поводу нынешнего положения Грузии, особенно по поводу решения замороженных конфликтов.

«Когда вы говорите об оккупации Грузии, вас слушают все не только в стране, но и за границей», - заявила Инара Мурниеце.



По словам патриарха, замороженные конфликты очень опасны, потому что они могут перерасти в еще большие конфликты. Патриарх вспомнил встречу с президентом России.



«Замороженные конфликты очень опасны. Локальный конфликт может перерасти в большой конфликт и Грузия никогда не смирится с потерей этих территорий. Я встречался с президентом России и он сказал мне, что не видит выхода. Я же ответил ему, что тупиковых ситуаций не бывает. Мы должны найти дверь или окно, посредством которого решится эта проблема», - заявил на встрече Илия II.















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