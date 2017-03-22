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Безвизовый въезд в Швейцарию для граждан Грузии


22.03.2017   18:30
Сегодня Федеральный совет одобрил применение регламента Евросоюза, направленного на борьбу со злоупотреблениями в случае освобождения от обязанности получать шенгенскую визу. Этот документ предусматривает, в частности, временный возврат к визовому режиму по требованию одной из стран или Еврокомиссии.

Кроме того, правительство Конфедерации внесло изменения в Постановление о въезде и получении визы. Эти поправки связаны с тем, что с 28 марта 2017 года гражданам Грузии больше не нужно получать визу, чтобы посетить страны, входящие в Шенген (к ним относится и Швейцария).

В распространенном коммюнике Федеральный совет напоминает, что безвизовый въезд будет разрешен владельцам биометрических паспортов на срок, не превышающий 90 дней. В этот период деятельность, направленная на получение дохода, невозможна за редкими исключениями. В данном случае следует иметь в виду, что при приеме на работу в Швейцарии к гражданам Грузии по-прежнему предъявляются требования, действующие в отношении выходцев из стран, не входящих в ЕС/ЕАСТ.







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