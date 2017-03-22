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По созыву президента на завтра назначено заседание Совета национальной безопасности Грузии
22.03.2017 18:33
По созыву президента Грузии, на завтра назначено заседание Совета национальной безопасности Грузии. Как сообщили в аппарате Совета безопасности, повесткой дня заседания предусмотрено обсуждение четырех вопросов.
Это: 1.Обстановка безопасности, существующая в регионе Черного моря, докладчик – секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили, содокладчики: заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа, глава Генерального штаба Вооруженных сил, бригадный генерал Владимир Чачибая.
2. Грузия – НАТО: 2.1 Участие Грузии в диалоге безопасности Черного моря и форматы сотрудничества; 2.2 Повестка дня партнерства Грузия-НАТО, докладчик - Давид Дондуа, содокладчики: министр обороны Грузии Леван Изория, Давид Раквиашвили.
3. Реформы в Министерстве обороны, докладчик - Леван Изория, содокладчик: Владимир Чачибая.
4. Система национальной безопасности Грузии на фоне гибридных угроз и инициатива президента Грузии: «Национальная безопасность Грузии – единый национальный подход», докладчик - Давид Раквиашвили.
Принять участие в заседании Совета национальной безопасности приглашены постоянные члены совета и заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.
Заседание совета состоится 23 марта, в 17:00 в администрации президента Грузии.
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