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Маккейн: Россия вторглась в Грузию и Украину, присоединила к себе Крым


22.03.2017   18:49
Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн подверг резкой критике агрессивную политику России в отношении Грузии и Украины.

По его словам, президент России Владимир Путин не имеет желания сотрудничать с США в сфере безопасности.

«Россия вторглась в Грузию и Украину, присоединила к себе Крым и не раз угрожала нашим союзникам по НАТО. После холодной войны политика США в Европе была основана на идее о том, чтобы Россия была или, в крайнем случае, могла стать в сфере безопасности надежным партнером.

Последние три президента США пытались сотрудничать с Россией именно на этих условиях, хотя это всегда заканчивалось большим разочарованием»,- сказал Маккейн на заседании сенатского комитета по делам вооруженных сил, на котором в качестве докладчиков также были приглашены бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу и экс-командующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.






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