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Абашишвили: В случае преодоления вето, закон о т.н. прослушиваниях ожидает та же участь, что и в случае с законом о Национальном банке
22.03.2017 18:59
В случае преодоления вето, закон о т.н. прослушиваниях ожидает практически та же участь, что была в случае с законом о Национальном банке, - об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.
«Сегодня мотивированные замечания президента в связи с законом о т.н. прослушиваниях обсуждают депутаты парламента. Анонсировано преодоление вето, но мы уверены в правильности содержания мотивированных замечаний президента, и можем дать точный прогноз, - в случае преодоления вето, закон о т.н. прослушиваниях ожидает практически та же участь, что была в случае с законом о Национальном банке», - заявил Георгий Абашишвили.
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