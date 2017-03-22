Долидзе: Закон о прослушиваниях не соответствует требованиям Конституционного суда

22.03.2017 19:25 По словам парламентского секретаря президента Грузии Анны Долидзе, в мотивированных заметках президента в связи с пакетом законов т.н. прослушиваний представлено два основных аргумента, касающихся независимости агентства, и финансовых расходов компаний коммуникации.



"У нас есть указание Конституционного суда, что ведомство, осуществляющее прослушивания, должно быть независимым от следствия, поэтому нельзя, чтобы оно было в СГБ, нельзя, чтобы оно было связано с СГБ.



В то же время, мы предлагаем парламенту, чтобы это ведомство было в прямом подчинении премьер-министра, следовательно, оно останется в исполнительной власти, но будет независимым от СГБ, и тем самым мы удовлетворим требование Конституционного суда.



Проблемной является также то, что закон возлагает серьезные расходы на компании коммуникации, и по нашему требованию, по нашей Конституции, в данном случае необходимо предложить бизнесу справедливое возмещение, в случае чего государство удовлетворит свои интересы, но не будет осуществляться давление в особенности на малый бизнес"- отметила Анна Долидзе.



По ее же словам, с 2014 года есть повторные попытки создать в стране систему, которая будет качественно новой, и качественно отличающейся от того прослушивания, и вмешательства в жизни всех людей, которое осуществлялось в этой стране до 2012 года.



"К сожалению, этот закон тоже является упущенной возможностью, поскольку мы, к сожалению, не переходим на качественно новую, защищенную систему"- отметила Анна Долидзе.



Вчера юридический комитет парламента не поддержал мотивированные замечания президента.



21 марта президент наложил вето на закон о т.н. прослушиваниях.



















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