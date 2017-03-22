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Визит премьер-министра Грузии в США намечен на апрель
22.03.2017 19:36
Посол Грузии в США Давид Бакрадзе сообщил, что официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в США предположительно состоится в апреле.
Это будет первый визит премьер-министра Грузии в США после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа.
«Идет активная работа над визитом премьер-министра в США. Точная дата визита, в рамках которого пройдут встречи на высоком уровне и пленарная сессия в рамках Хартии Стратегического партнерства, пока неизвестна. Однако скорее всего, визит состоится в апреле», — сказал Бакрадзе в беседе с журналистами.
В феврале этого года премьер-министр Грузии встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Тогда Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа готова развивать стратегическое партнерство с Грузией.
В 2009 году Грузия и США подписали Хартии стратегического партнерства. Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.
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