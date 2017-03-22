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Сотрудничество Грузии с США направлено на стабильность в регионе
22.03.2017 19:48
Контрибуция Грузии в дело глобальной антитеррористической деятельности велика, что подтверждается участием на конференции министров иностранных дел стран-участниц глобальной коалиции, борющейся с т.н. «Исламским государством», заявил в Вашингтоне глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
«Наше участие в этой конференции является подтверждением того, что Грузия выполняет важную роль с точки зрения глобальной антитеррористической деятельности. Наша контрибуция высока, роль и значимость велики. Мы включены в деятельность международной коалиции с 2014 года, после того, как она была основана. Соответственно, мы этим подтверждаем свою очень значимую контрибуцию в борьбу с терроризмом. Значима также наша роль с точки зрения региональной безопасности и стабильности», — отметил министр.
По словам Джанелидзе, сотрудничество Грузии с США направлено на «создание большей безопасности и стабильности в регионе». Именно с точки зрения данной «функции Грузии», по словам главы МИД Грузии, официальный Тбилиси и говорит с новой администрацией в Вашингтоне.
МИД Грузии сообщает, что в министериале глобальной коалиции участвуют министры иностранных дел 68 стран, включая госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Кроме того, в ходе визита в Вашингтон, 20−23 марта 2017 года, глава МИД Грузии проводит также встречи с американскими сенаторами и конгрессменами, а также с представителями аналитических и экспертных кругов США.
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