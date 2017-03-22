Координационный совет оппозиционных партий работает над документом о российской аннексии

22.03.2017 19:58 Координационный совет, состоящий из девяти оппозиционных партий, работает над документом, предусматривающим введение в курс дела международного содружества об аннексии, осуществленной Россией в Грузии. В офисе "Национального движения" идет встреча координационного совета в связи с этим вопросом. Сегодня совет обнародует текст документа.



По заявлению одного из лидеров ЕНД, Ники Руруа, этот документ конкретно касается присоединения российской стороной т.н. вооруженных соединений т.н. Южной Осетии.



"Координационный совет работает над текстом документа, касающегося факта посягательства Россией на суверенитет и территориальную целостность Грузии. Речь идет о присоединении российской армией т.н. вооруженных соединений т.н. Южной Осетии. Это не меняет существенно ситуацию, но подчеркивает тот факт, что аннексия продолжается.



Оккупация принимает все более гротескные формы, и действия власти Грузии на это являются неадекватными, она не реагирует, чтобы поставить в курс дела свободный мир и международное содружество. Мы информируем в этом контексте, как грузинскую общественность, так и остальной мир, каким целям служит этот шаг Путина.



Это четкий, недвусмысленный правовой документ, которым мы хотим проинформировать международное сообщество тогда, когда власть Грузии не делает этого. Именно над этим должна работать сегодня власть Грузии, и в тревожном тоне сообщать об этом беззаконии всему миру"- заявил Ника Руруа.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

