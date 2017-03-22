Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ассоциация адвокатов Грузии рассмотрит альтернативный законопроект о прослушках


22.03.2017   20:03
Ассоциация адвокатов Грузии рассмотрит альтернативный законопроект о прослушках, разработанный «Национальным движением».

Представители партии ознакомили с ним председателя ассоциации Зазу Хатиашвили.

Законопроект предусматривает создание независимого органа, регулирующего тайные следственные мероприятия, контроль которого доверяет Народному защитнику Грузии и двум депутатам парламента.

Со своей стороны председатель Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили ознакомил оппозицию со своей инициативой.

Представители исполнительного совета Ассоциации адвокатов Грузии имели право контролировать, ведется ли тайная слежка или прослушка законно, а при избрании руководителя службы конкурсной комиссией, у меня предложение, чтобы в нее входил и председатель Ассоциации адвокатов», — заявил Хатиашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Газпромнефть» открыла в Грузии «грузовую» СТО G-Profi Service
Российский «Сбербанк» решил покинуть украинский рынок
Строительство автобана на Рикотском участке начнется в 2018 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
Абхазы смогут пользоваться зугдидским центром гепатита С по нейтральному паспорту
Спикер Сейма Литвы выразил обеспокоенность закрытием пе6реходов через абхазскую линию российской оккупациизией
Вторая машина сгорела в Абхазии в разгар «выборов»
Опубликованы правила безвизовой поездки в страны ЕС на абхазском языке
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении подтвердила задержание Самвела Бабаяна
ПЗРК "Игла" приобретен в Грузии по предварительному сговору с Самвелом Бабаяном и по его заказу - СНБ
Акция «Не подбрасывай наркотики» прошла в Тбилиси
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна