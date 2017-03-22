Ассоциация адвокатов Грузии рассмотрит альтернативный законопроект о прослушках

22.03.2017 20:03 Ассоциация адвокатов Грузии рассмотрит альтернативный законопроект о прослушках, разработанный «Национальным движением».



Представители партии ознакомили с ним председателя ассоциации Зазу Хатиашвили.



Законопроект предусматривает создание независимого органа, регулирующего тайные следственные мероприятия, контроль которого доверяет Народному защитнику Грузии и двум депутатам парламента.



Со своей стороны председатель Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили ознакомил оппозицию со своей инициативой.



Представители исполнительного совета Ассоциации адвокатов Грузии имели право контролировать, ведется ли тайная слежка или прослушка законно, а при избрании руководителя службы конкурсной комиссией, у меня предложение, чтобы в нее входил и председатель Ассоциации адвокатов», — заявил Хатиашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

