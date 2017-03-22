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Ада Маршания: Сухуми и Цхинвали не хотят ни федерации, ни конфедерации с Грузией


22.03.2017   20:22
Осознаем ли мы, что абхазы и осетины, Сухуми и Цхинвали не хотят ни федеративных, ни конфедеративных отношений с Грузией - заявила на пленарном заседании член фракции "Альянса патриотов Грузии" Ада Маршания.

Критика депутата касалась того, почему не идет в парламенте обсуждение этого вопроса, и поиск путей выхода из ситуации.

"В Сухуми и Цхинвали идут процессы, в результате которых Сухуми и Цхинвали все больше интегрируются с Россией, становятся частью России, и все больше отрываются от нас. Хочу поставить несколько вопросов с парламентской трибуны, желание задать эти вопросы обострила работа в конституционной комиссии, когда мы подошли к вопросу территориального устройства страны.

В комиссии я увидела такую ситуацию, и услышала такое обсуждение, что у меня было ощущение, что нахожусь в 90-х годах, и сижу на одном из заседаний национального движения, тогда проводились очень эмоциональные, но безрезультатные заседания. Я абсолютно серьезно спрашиваю вас, осмыслили ли мы, поняли ли мы, что абхазы и осетины, Сухуми и Цхинвали не желают, и никогда не согласятся с тем, чтобы быть автономиями Грузии. Они не согласятся со статусом автономии!

Понимаем ли мы, и собираемся ли мы думать об этом, и обсуждать это? Осознаем ли мы, что абхазы и осетины, Сухуми и Цхинвали не хотят ни федеративных, ни конфедеративных отношений с нами?! Думаем ли мы о том, что делать с данной точки зрения? Осознаем ли мы, что война невозможна, и войной мы не вернем ни Сухуми, ни Цхинвали? Надо найти другие пути, так почему мы никогда не обсуждаем эти пути? На мой взгляд, все заседания парламента должны начинаться с этого вопроса!"- обратилась Ада Маршания к депутатам.








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