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Мелия: МВД начало кампанию подбрасывания оружия и наркотиков


22.03.2017   20:58
Министерство внутренних дел начало кампанию подбрасывания оружия и наркотиков - заявил журналистам депутат Ника Мелия. По словам одного из лидеров "Национального движения", заявление дочери президента об ожидаемом подбросе оружия и наркотика, является тревожным.

"Министерство внутренних дел осуществляет кампанию подброса оружия и наркотиков. Мы видели немало аудио и видеозаписей, подтверждающих это. Мы помним, несколько месяцев назад практически в прямом эфире молодому парню, Нодару Нишнианидзе в собственном доме подбросили оружие на глазах матери и жены, и спецназ вламывался к ним в двери. А также помним братьев Пеикришвили, которым подбросили оружие.

Сегодня, когда члены семьи президента говорят, что ожидают подброса оружия и наркотика, тогда когда друга члена семьи президента преступно задержали, разумеется, это является тревожным, и все, невзирая на партийную принадлежность, депутатом какой партии бы ни были, должны возвысить голос. Почему мы находимся в этом парламенте, что делает депутация "Грузинской мечты", если ни слова не говорит об этом. Когда выступает член семьи президента, и говорит конкретными фактами, думаю, это вызывает тревогу. Я не надеюсь на расследование. Я верю в грузинское общество, и только консолидация его мнения остановит преступную полицию Иванишвили, начавшую кампанию подбрасывания наркотиков и оружия"- заявил Ника Мелия.

"На мой взгляд, в последнее время в нашей реальности очень четко выявился тот факт, что дети, близкие, и родственники людей с другим мнением, преследуются- заявила дочь президента Георгия Маргвелашвили, Анна Маргвелашвили в передаче "Арчевани" телеканала "Рустави 2", рассказывая о задержании своего друга, Михаила Татарашвили по обвинению за обнаружение субутекса в большом количестве. По заявлению Анны Маргвелашвили, у ее друга не было наркотика, и в этом деле есть много вопросов.

По ее же словам, в последний период у всех дел, касающихся задержания членов семей людей с отличающимся мнением, идентичный почерк.

"Я ни на кого не указываю, но возникает очень много вопросов. Всем известно, что нашумевшие в последнее время дела являются идентичными дела Михаила Татарашвили"- отметила Анна Маргвелашвили.







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