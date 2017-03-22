Соседняя страна переходит из оккупации в режим аннексии - Паата Давитая

22.03.2017 21:10 В офисе "Национального движения" работают над текстом обращения об оккупации Россией территорий Грузии. К инициативе партии присоединились представители непарламентской оппозиции. После подготовки текста, его разошлют международным организациям.



"Соседняя страна переходит с оккупации на режим аннексии. Государство является совершенно инертным и никакие действия не проводит. Мы видим, что у власти нет никакого плана действия, исходя из этого, мы обращаемся к международному сообществу"- заявил Паата Давитая.



















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