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Соседняя страна переходит из оккупации в режим аннексии - Паата Давитая
22.03.2017 21:10
В офисе "Национального движения" работают над текстом обращения об оккупации Россией территорий Грузии. К инициативе партии присоединились представители непарламентской оппозиции. После подготовки текста, его разошлют международным организациям.
"Соседняя страна переходит с оккупации на режим аннексии. Государство является совершенно инертным и никакие действия не проводит. Мы видим, что у власти нет никакого плана действия, исходя из этого, мы обращаемся к международному сообществу"- заявил Паата Давитая.
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