Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента

22.03.2017 21:16

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента страны Георгия Маргвелашвили, которое он наложил на пакет законопроектов о создании новой модели тайной слежки.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник наложил вето на пакет законопроектов, касающихся возможности прослушивания телефонных разговоров граждан.



Глава государства считает, что Оперативно-техническое агентство не должно находится при СГБ, так как это противоречит Конституции страны. Маргвелашвили предлагает сделать агентство "специальным ведомством при премьер-министре Грузии", контролировать которое должен сам премьер. Президент также настаивает на том, чтобы СГБ платила коммуникационным компаниям за установку аппаратуры для прослушивания.



Напомним, что спорный пакет законопроектов «О прослушке» был принят парламентом 1 марта. Согласно данным законам, в Грузии создается оперативно-техническое агентство, которое будет осуществлять прослушивание телефонных разговоров граждан и отслеживать сообщения в интернете на предмет информации, представляющей угрозу государству.



Несмотря на то, что Оперативно-техническое агентство будет входить в состав Службы Госбезопасности, контроль за его работой будет осуществлять как парламент Грузии, так и премьер-министр. Наблюдать за деятельностью агентства будет и Инспектор по защите персональных данных.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

