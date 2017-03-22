Рада попросила США об оборонном соглашении и статусе союзника вне НАТО

22.03.2017 21:35 Верховная Рада приняла проект постановления №6111 об "Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно гарантий безопасности".

За соответствующее решение проголосовали 232 депутата.



Таким образом, парламент решил обратиться к Конгрессу США с просьбой заключить с Украиной двустороннее оборонное соглашение и предоставить ей статус основного союзника вне НАТО.



"Предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключение двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания большой войны в Европе", - говорится в пояснительной записке к документу.



Постановление также преследует цель практически реализовать международно-правовые гарантии, которые были предоставлены Украине в рамках Будапештского меморандума.



Кроме того, говорится в пояснительной записке, такое обращение будет способствовать обеспечению Вооруженных сил Украины современной военной техникой и оружием.



Одна из авторов проекта постановления депутат Анна Гопко объяснила с трибуны Рады, зачем Украине это обращение к США.



"Мы просим углубить двустороннее партнерство по безопасности между Украиной и США, мы хотим, чтобы Америка сделала Украину основным союзником США вне НАТО, потому что мы понимаем, что выполнить критерии НАТО: реформировать сектор безопасности и обороны – это еще долгий путь", - отметила она.



В то же время нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко выступил с критикой постановления. Он выразил опасения, что статус союзника вне НАТО закроет Украине путь к полноценному вступлению в Альянс.

Ему ответил другой инициатор обращения Олег Ляшко. "Я хочу вам напомнить: Украина могла стать членом НАТО, если бы в 2008 году на Будапештском саммите тогдашний премьер Юлия Тимошенко не заблокировала получение плана действий относительно членства Украины в НАТО", - заявил он.















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