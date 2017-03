Экс-глава штаба Трампа лоббировал интересы России

22.03.2017 21:35 Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы руководства России. Об этом сообщает Associated Press.



"Манафорт предложил в конфиденциальном стратегическом плане, представленном еще в июне 2005 года, что он будет оказывать влияние на политику, бизнес-связи и освещение новостей в США, Европе и бывших советских республиках, принося выгоду российскому правительству, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном во время президентства Джорджа Буша", - говорится в сообщении.



Контракт Манафорта и Дерипаски длился минимум с 2006 по 2009 годы. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов. Это подтверждают источники АР и мзученные журналистами финансовые документы. Подчеркивается, что это сотрудничество "противоречит утверждениям администрации Трампа и самого Манафорта, что он никогда не работал в интересах России".



Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску в нескольких странах, однако подчеркнул, что эта работа не имела никакого отношения к политической сфере. "Я работал с Дерипаской почти 10 лет назад, представляя его в деловых и частных вопросах в тех странах, где у него были финансовые вложения. - сказал Манафорт. - Моя работа для Дерипаски не включала представление российских политических интересов."



Кроме того, экс-глава штаба Трампа заявил, что публикуемые СМИ предположения о его сотрудничестве с Россией являются "гнусными и некорректными" и проводятся в рамках "клеветнической кампании".



18 августа августе Манафорт подал в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа. "Этим утром Пол Манафорт сделал предложение об освобождении его от участия в избирательной кампании, и я принял его просьбу, - говорится в заявлении Дональда Трампа. - Я очень благодарен ему за большую проделанную работу, в особенности с делегатами партийного съезда. Пол - настоящий профессионал, и я желаю ему всяческих успехов".



Скандал вокруг Манафорта разразился после выхода статьи The New York Times. В ней говорилось, что политтехнолог был одним из ключевых советников бывшего президента Украины Виктора Януковича. По информации издания, в так называемой "амбарной книге" Партии регионов Украины были найдены записи о проведении Манафорту незарегистрированных платежей наличными на общую сумму 12,7 миллиона долларов в период с 2007 по 2012 год. Сам Манафорт заявлял, что "никогда не получал ни единого нелегального платежа".



Манафорт был активным участником американских избирательных кампаний последних четырех десятилетий и консультировал самых разных кандидатов - от Джона Маккейна и Боба Доула до обоих президентов Бушей.















