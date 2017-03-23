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Цихелашвили представит программу стажировки для студентов представителей этнических меньшинств


23.03.2017   10:24
Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства при сотрудничестве с Ассоциацией ООН Грузии начинает пилотную программу стажировки в публичном секторе.

Также сообщается, что пилотная программа предназначена для студентов-участников «Образовательной программы подготовки по грузинскому языку» 4+1.

«Целью инициированного госминистром проекта является улучшение перспективы трудоустройства представителей проживающих в Грузии этнических меньшинств, и содействие процессу их включенности и гражданской интеграции.

В рамках программы стажировки у студентов-представителей этнических меньшинств будет возможность на основании конкурса включиться в процесс стажировки. Стажеров отберет специальная комиссия. Успешные аппликанты пройдут трехмесячную практику в государственных ведомствах, органах местного самоуправления и ЮЛПП (Юридических лицах публичного права). Регистрация начнется 23 марта на официальной веб-странице аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства smr.gov.ge», - говорится в информации министерства.

Презентация программы стажировки состоится сегодня, в 14:00 в гостинице «Кортъярд Мариотт».






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