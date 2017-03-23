Председатель парламента не будет присутствовать на заседании Совета безопасности

23.03.2017 10:46 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе не сможет присутствовать на заседании Совета безопасности, - об этом сообщает пресс-служба парламента.



Сообщается, что Ираклия Кобахидзе не будет на заседании Совбеза в связи с тем, что сегодня также запланировано заседание парламента и, соответственно, спикер законодательного органа должен быть в Кутаиси.



По созыву президента Грузии, на сегодня назначено заседание Совета национальной безопасности Грузии.



Как сообщают в аппарате Совета безопасности, повесткой дня заседания предусмотрено обсуждение четырех вопросов.



Заседание состоится сегодня, в 17:00 в администрации президента Грузии.















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