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Георгий Квирикашвили возмущен терактом в Лондоне
23.03.2017 11:13
Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования правительству Великобритании в связи с террористическим актом, произошедшим накануне в центре Лондона.
В своей телеграмме грузинский лидер высказался за жесткое противодействие терроризму.
«Я возмущен с террористическим актом, произошедшим рядом с британским парламентом. Правительство Грузии и грузинский народ всегда будут рядом с цивилизованным миром, в борьбе против нечеловеческой жестокости», - говорится в письме-соболезновании премьер-министра Грузии.
При этом Георгий Квирикашвили выразил надежду, что «современный мир сможет справиться с жестокой агрессией терроризма».
«Зло, направленное против человечества и прогресса не сможет победить в 21 столетии»,- отмечает премьер.
Теракт в одном из самых популярных у туристов мест Лондона произошел 22 марта, в 14:40 по местному времени. Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. Злоумышленник ударил ножом полицейского, который позже скончался.
В результате теракта по последним данным погибли 5 человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщает The Associated Press.
В полиции связывают теракт с "Исламским государством".
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