Реадмиссию граждан, нарушивших безвизовый режим, на первом этапе будет финансировать государство

23.03.2017 11:42 После истечения 90-дневного срока пребывания граждан Грузии в Шенгенской зоне в таможенной системе зажжется красный сигнал и начнутся мероприятия, необходимые для реадмиссии.



О специальных изменениях в системе таможенного контроля премьер-министр Георгий Квирикашвили рассказал на сегодняшнем заседании правительства.



Реадмиссию граждан, нарушивших безвизовый режим, будет финансировать государство, но, по словам премьера, в будущем эти расходы будет оплачивать сам нарушитель.



«Мы вносим специальные изменения в систему таможенного контроля. Министерство юстиции и МВД работают над этим вопросом. Как известно, когда человек по визе посещает страну ЕС, дата его приезда в целях контроля не фиксируется. Мы установим на таможенно-пропускных пунктах специальную программу. Когда человек нарушит правила безвизового режима, включится специальный механизм программы и минюст и МВД будут проинформированы о том, что конкретный человек не вернулся вовремя в страну. Мы циркулярно будем посылать эту информацию в страны ЕС и начнем практические поиски этого человека и начнем процедуру реадмиссии. Разумеется, эти расходы будет финансировать государство, но в будущем эти расходы будут оплачивать сами нарушители. После истечения 90-дневного срока, мы начнем посылать информацию во все страны ЕС и они по внутренним процедурам начнут поиски этих лиц и процедуру по их реадмиссии. Для нас важно, чтобы мы были ответственным партнером для стран ЕС», - заявил Квирикашвили.















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