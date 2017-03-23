|
В Грузии будет построен правительственный городок, где будут размещаться почти все министерства
23.03.2017 12:51
В тбилисском районе Ортачала начинается строительство правительственного городка, в котором разместятся практически все министерства. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
По словам Квирикашвили, для строительства этого городка выделена довольно большая территория.
«В рамках управленческой реформы в Ортачала уже начат проект создания офиса единого обслуживания. В целях улучшения обслуживания мы решили в Ортачала, рядом с местом, где строится бизнес-дом, построить правительственный городок. Выделена очень большая территория, туда перейдут министерства. С одной стороны, это освободит в центре города много места под офисы и гостиницы, а с другой - будет поощрен строительный сектор. Планируется строительство объемного пространства, в котором разместится большинство министерств. В Ортачала перейдут практически все министерства, что обеспечит переход на новый этап обслуживания юридических и физических лиц. Это важный проект и я приветствую его начало», - заявил Квирикашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна