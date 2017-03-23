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Грузия вносит большой вклад в обеспечение международной безопасности - глава МИД


23.03.2017   13:05
Грузия вносит большой вклад в обеспечение международной безопасности, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне.

Накануне Джанелидзе принял участие во встрече глав МИД стран-участниц глобальной коалиции против «Исламского государства».

Глава грузинского внешнеполитического ведомства в ходе своего выступления отметил, что Грузия уже четвертый год участвует в глобальной антитеррористической коалиции.

«Наше участие в этой конференции является подтверждением того, что Грузия выполняет важную роль с точки зрения глобальной антитеррористической деятельности. Наша контрибуция высока, роль и значимость велики. Мы включены в деятельность международной коалиции с момента ее основания. Тем самым мы подтверждаем свою очень значимую контрибуцию в борьбу с терроризмом. Значима также наша роль с точки зрения региональной безопасности и стабильности», — отметил министр.

По словам Джанелидзе, сотрудничество Грузии с США направлено на обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

68 министров иностранных дел и других лидеров со всего мира собрались в Госдепартаменте США, чтобы обсудить стратегию глобальной коалиции в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Никого из Москвы на эту встречу не пригласили.
Министериалом руководил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В своем выступлении Тиллерсон обратился к собравшимся политикам с призывом увеличить вклад их стран в освобожденные территории в Ираке и Сирии.

Тиллерсон отметил, что на долю США пришлось 75 процентов военных ресурсов, потраченных на вытеснение боевиков ИГИЛ из Ирака и Сирии. Теперь, по его словам, партнеры США по коалиции должны выйти на первый план и оплатить 75 процентов из 2 миллиардов долларов, которые необходимы в этом году для стабилизации и восстановления пострадавших территорий.

Грузия является участником глобальной коалиции с 2014 года. Цель коалиции – разработка долгосрочной стратегии в борьбе против ИГ, а также искоренение угроз и разрешение гуманитарного кризиса, возникших в связи с проблемой терроризма. Первый министериал коалиции состоялся 3 декабря 2014 года в Брюсселе.






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