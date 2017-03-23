Хухашвили: Депутаты знают, что их прослушивают

23.03.2017 13:25 «Заявление Эки Беселия о том, что президент со своими замечаниями вмешивается в деятельность парламента, это заявление просто невозможно комментировать. Противостояние Маргвелашвили и парламента началось сразу после смены власти и этим никого не удивить. Единственное, что я могу сказать об этом, это то, что власти ведут себя как закомплексованный человек, у которого есть одна задача - как-нибудь самоутвердиться. Безосновательные нападки на президента со стороны «Мечты» являются именно проявлением этого», - заявил эксперт Гия Хухашвили в интервью газете «Ахали таоба».



«Если пересмотреть историю вето президента, мы увидим нечто другое. Власти должны были извлечь уроки из этих вето. А они продолжают топать ногой, что потом приводит к другим осложнениям. В прошлом году президент наложил вето на решение об НБГ, а сейчас «Мечта» признает, что это вето было правильным, и сама пытается исправить ошибку. Что касается заявления Беселия о вторжении президента в их компетенцию, я скажу, что председатель юридического комитета хочет, чтобы ее прослушивали. Это ее выбор. Что касается противостояния Маргвелашвили и «Мечты», это может продолжиться и после истечения срока президентства Маргвелашвили. Пока будет такой заказ, конфликт будет продолжаться. К сожалению, такова природа людей. Хотя решение президента в первую очередь полезно для них самих. Своим вето Маргвелашвили говорит «Мечте», что не хочет, чтобы их кто-то прослушивал. В первую очередь он защищает депутатов», - отметил респондент.



«Депутаты это понимают, но они наверно привыкли, что в их телефонных разговорах обычно присутствует третье лицо. Предположительно, им это нравится и они делают все, чтобы их постоянно кто-то прослушивал. В конфиденциальной беседе депутаты говорят, что их прослушивают. Поэтому они предпочитают Viber. Более того, когда представители власти хотят что-то мне сказать, они всегда отказываются говорить по телефону, предпочитают встретиться и рассказать лично. Они знают, что их прослушивают. Президент говорит им - оставьте такой закон, который сделает прослушивание невозможным. А они говорят, что хотят, чтобы их прослушивали и это их право. Трудно говорить с такими людьми. Это их выбор, с чем я их и поздравляю. То, что это необходимо для защиты безопасности страны, абсолютно абсурдный аргумент. Несколько веков назад один американец сказал, что человек, который отказывается от свободы во имя безопасности, не заслуживает ни свободы, ни безопасности. Это сказано как раз о наших депутатах. Что касается требования Маргвелашвили наказать тех депутатов, которые приняли неправильное решение по поводу НБГ, он не имел в виду наказание в прямом смысле. Речь идет о политической ответственности и он абсолютно прав», - заключил эксперт и на вопрос - «На ваш взгляд, кто-то возьмет на себя политическую ответственность?» - ответил:



«На это никто не надеется. Мы имеем дело с людьми, которые не несут ответственность ни за что. Мы получили власти, которые не могут принимать решения и брать на себя ответственность».















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