Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каждая их идея вредна и бессмысленна - Роман Гоциридзе о строительстве правительственного городка


23.03.2017   14:06
Каждая их новая идея вредна и бессмысленна, - так оценивает член «Национального движения» Роман Гоциридзе анонсированную премьер-министром Грузии инициативу, согласно которой в Ортачала планируется размещение правительственного городка.

По словам Гоциридзе, почти все идеи, предложенные властями, бессмысленны.

«В течение четырех лет от этой власти мы не слышали ни одного новшества в сделанном деле. Если что и делается, это продолжение по инерции прежде начатого дела. Каждая их новая идея вредна и бессмысленна. Сейчас вводят новый выходной день. Будут праздновать победу в Дидгори. Как будто бы эти бездарные люди были соучастниками победы Давида Агмашенебели (Строителя). Никто не мешает им праздновать и вводить выходной день. Зачем мы объявляем этот день выходным, когда Грузия по выходным дням занимает первое место в мире? Поэтому каждая их новая идея смешна, несет ущерб и вредна для страны», - заявил Роман Гоциридзе.

В Ортачала начинается строительство правительственного городка, в котором разместятся практически все министерства, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По словам Квирикашвили, для строительства этого городка выделена довольно большая территория.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан нарастил экспорт в Грузию на 38%
Премьер рассказал о специальных изменениях в системе таможенного контроля
Банк развития Нидерландов продал свою долю в TBC банк
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
Абхазы смогут пользоваться зугдидским центром гепатита С по нейтральному паспорту
Спикер Сейма Литвы выразил обеспокоенность закрытием пе6реходов через абхазскую линию российской оккупациизией
Вторая машина сгорела в Абхазии в разгар «выборов»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азебрайджанский манат стал лучшей валютой мира после обвала
В Грузии вносят специальное изменения в систему таможенного контроля
В Армении пресекли попытку ввоза наркотиков из Ирана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна