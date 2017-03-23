Каждая их идея вредна и бессмысленна - Роман Гоциридзе о строительстве правительственного городка

23.03.2017 14:06 Каждая их новая идея вредна и бессмысленна, - так оценивает член «Национального движения» Роман Гоциридзе анонсированную премьер-министром Грузии инициативу, согласно которой в Ортачала планируется размещение правительственного городка.



По словам Гоциридзе, почти все идеи, предложенные властями, бессмысленны.



«В течение четырех лет от этой власти мы не слышали ни одного новшества в сделанном деле. Если что и делается, это продолжение по инерции прежде начатого дела. Каждая их новая идея вредна и бессмысленна. Сейчас вводят новый выходной день. Будут праздновать победу в Дидгори. Как будто бы эти бездарные люди были соучастниками победы Давида Агмашенебели (Строителя). Никто не мешает им праздновать и вводить выходной день. Зачем мы объявляем этот день выходным, когда Грузия по выходным дням занимает первое место в мире? Поэтому каждая их новая идея смешна, несет ущерб и вредна для страны», - заявил Роман Гоциридзе.



В Ортачала начинается строительство правительственного городка, в котором разместятся практически все министерства, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



По словам Квирикашвили, для строительства этого городка выделена довольно большая территория.

















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