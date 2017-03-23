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Сроки пребывания граждан Грузии в ЕС проконтролирует пограничная программа


23.03.2017   15:52
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призвал граждан соблюдать установленные правила безвизовых поездок в Европу. С 28 марта граждане Грузии смогут без виз посещать страны Шенгенской зоны в рамках краткосрочных поездок на 90 дней из 180 с целью туризма, бизнеса и встреч с друзьями и родственниками.

Квирикашвили сообщил, что Министерство юстиции и внутренних дел установит на границе новую программу, которая будет фиксировать дату отъезда и приезда граждан Грузии в страны Евросоюза и контролировать соблюдение срока пребывания во время поездок. В случае если 90-дневный лимит на пребывание будет превышен, европейские власти получат от властей Грузии соответствующее уведомление, после чего начнется розыск нарушителей и процедура их депортации.

Премьер подчеркнул, что Грузии важно проявить себя в качестве ответственного партнера Евросоюза и соблюдать условия полученных привилегий безвизового въезда. Он также подчеркнул, что граждане Грузии должны быть осведомлены о возможных последствиях нарушения правил безвизового пребывания в Европе перед поездкой. По словам Квирикашвили, для Грузии очень важен успех, достигнутый на пути визовой либерализации и о его сохранении нужно заботиться.






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