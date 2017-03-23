Министра торговли США заподозрили в связях с Россией

23.03.2017 16:06 Министр торговли США Уилбур Росс контролировал сделку по продаже активов Банка Кипра российскому бизнесмену Артему Аветисяну, "связанному с президентом России Владимиром Путиным", передает 23 марта газета The Guardian.



Как сообщается, в 2015 году, когда Росс занимал пост заместителя председателя Банка Кипра, российские активы банка были проданы Аветисяну, который возглавляет Агентство стратегических исследований (АСИ) при президенте России. Он также выступает собственником "Юниаструм-банка" и партнером Сбербанка. Бизнес-партнером Аветисяна является Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа. Сумма сделки составила 7 млн евро. В это время на Сбербанк уже были наложены санкции.



Однако Росс не был обвинен в правонарушении, нет никаких доказательств того, что сделка проводилась в нарушении санкций.



В феврале Росс ушел из Банка Кипра после того, как его утвердили новым министром торговли в администрации Трампа.



При этом сенатор Кори Букер и другие демократы неоднократно отправляли запрос Россу, в частности, они спрашивали, вел ли он дела с компаниями, которые находились под американскими санкциями.



Ранее Федеральное бюро расследований США (ФБР) получило данные о том, что помощники президента США Дональда Трампа якобы контактировали с высокопоставленными лицами из России с целью публикации материалов, направленных против предвыборной кампании соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон.















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