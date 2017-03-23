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Власть заботится о своем комфорте - Отар Кахидзе


23.03.2017   19:38
Власть в течение пяти лет палец о палец не ударила для урегулирования проблем нашего общества - заявил член "Европейской Грузии" Отар Кахидзе в разговоре с журналистами.

По его словам, осуществлением строительства правительственного города в Ортачала власть старается создать для себя больше комфорта.

"Разговор идет о том, что и без того в бедной стране, где собираются сократить пособие беженцам, где большая часть беженцев остается без жилых домов, власть хочет новых кабинетов. Они хотят построить новые здания, чтобы министрам и заместителям министров было комфортней. Таково их отношение. Власть в течение пяти лет палец о палец не ударила для урегулирования проблем нашего общества. Их главным приоритетом являются премии и надбавки к зарплате, машины и обустройство кабинета"- заявил Отар Кахидзе.

В Ортачала начинается строительство правительственного города, где будут размещены практически все министерства, за исключением единиц. Об этом заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.

По словам Георгия Квирикашвили, под строительство данного города выделена довольно обширная территория.






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