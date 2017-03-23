Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава парламентского комитета опровергает информацию о перевозке российской военной техники


23.03.2017   19:51
Председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили утверждает, что технику, которую вчера засекли представители оппозиции в Болнисском районе, перевозят граждане Беларуси, но это "всего лишь военно-спасательная техника, которая используется для спасательных работ".

По словам депутата, транзит этой техники происходит в рамках закона.

"Граждане Беларуси действительно перевозят военную технику, но это не военно-боевая техника. Это военно-спасательные средства типа "ГАЗ-34 039", автомашины, которые не используются в военных целях. Эта техника предназначена для спасательных работ. На ней не установлено никакого оружия. Соответственно, по нашему законодательству она не входит в категорию продукции военного назначения. Груз проходит стандартную процедуру, как этого требует таможенная система, а не особую, как это происходит в случае грузов военного назначения. Поэтому транзит этой техники происходит в рамках закона", — заявил Сесиашвили.

Сообщение о передвижении грузовых автомобилей, с российскими номерами, предположительно перевозивших военную технику, накануне озвучил один из лидеров оппозиционной партии Единое Национальное Движение Нугзар Циклаури.

"Перемещение груза, вероятно, ведет к границе с Арменией. Как говорят знающие люди, это, скорее всего, установки "Бук", — заявил Циклаури на брифинге.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан нарастил экспорт в Грузию на 38%
Премьер рассказал о специальных изменениях в системе таможенного контроля
Банк развития Нидерландов продал свою долю в TBC банк
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
Абхазы смогут пользоваться зугдидским центром гепатита С по нейтральному паспорту
Спикер Сейма Литвы выразил обеспокоенность закрытием пе6реходов через абхазскую линию российской оккупациизией
Вторая машина сгорела в Абхазии в разгар «выборов»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чечня платит иностранным подрядчикам через отмывочные фирмы — "ландроматы"
Германия выдала России подозреваемого в пособничестве боевикам
Премьер-министр Армении выразил недовольство в связи с ходом строительства автомагистрали «Север-Юг»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна