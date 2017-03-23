Глава парламентского комитета опровергает информацию о перевозке российской военной техники

23.03.2017 19:51 Председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили утверждает, что технику, которую вчера засекли представители оппозиции в Болнисском районе, перевозят граждане Беларуси, но это "всего лишь военно-спасательная техника, которая используется для спасательных работ".



По словам депутата, транзит этой техники происходит в рамках закона.



"Граждане Беларуси действительно перевозят военную технику, но это не военно-боевая техника. Это военно-спасательные средства типа "ГАЗ-34 039", автомашины, которые не используются в военных целях. Эта техника предназначена для спасательных работ. На ней не установлено никакого оружия. Соответственно, по нашему законодательству она не входит в категорию продукции военного назначения. Груз проходит стандартную процедуру, как этого требует таможенная система, а не особую, как это происходит в случае грузов военного назначения. Поэтому транзит этой техники происходит в рамках закона", — заявил Сесиашвили.



Сообщение о передвижении грузовых автомобилей, с российскими номерами, предположительно перевозивших военную технику, накануне озвучил один из лидеров оппозиционной партии Единое Национальное Движение Нугзар Циклаури.



"Перемещение груза, вероятно, ведет к границе с Арменией. Как говорят знающие люди, это, скорее всего, установки "Бук", — заявил Циклаури на брифинге.















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